Uzun namlulu silahla gasp

Bayrampaşa
'da bir otoparkta silahlı kişiler tarafından 50 milyon liralık gasp yapıldı. Olay, Cevatpaşa Millet caddesi üzerinde bulunan bir otopark içinde 30 Eylül günü yaşandı. İddiaya göre iş insanları R.B., B.B. ve N.B. araçlarına binecekleri sırada otoparka iki araçla 7 kişi geldi. Şüpheliler uzun namlulu silahla 3 kişiyi tehdit ederek, araçlarının bagajında bulunan yaklaşık değeri 50 milyon lira olan 7 kilogram altın ve 35 bin euroyu alıp kaçtı. Şikayet üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği çalışma başlattı. Kamera görüntülerinden şüphelilerin kimlikleri tek tek tespit edildi. Bir kısmı Sapanca'da bir bungalovda saklandığı belirlenen şüpheliler operasyonla gözaltına alındı. Gözaltına alınan 12 şüphelinin adreslerinde yapılan aramada silah ve fişekler ele geçirilirken, yanlarında 13 bin euro ve 16 bin 250 lira bulundu. Şüpheliler Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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Mete Efendioğlu - Editör