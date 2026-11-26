Üstelik bu perdeler yalnızca küçük mutfaklarda kullanılmıyor. Geniş pencerelerde de tercih edilebilen modeller, taş tezgâhların, seramiklerin ve metal eşyaların ağırlıkta olduğu mutfaklara daha yumuşak bir görünüm kazandırabiliyor. Böylece mutfak yalnızca yemek hazırlanan bir alan olmaktan çıkıp daha sıcak bir yaşam köşesine dönüşebiliyor.