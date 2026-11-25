İzmir Büyükşehir Belediyesi
'nin Uzundere Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi'nde 3. ve 4. etap çalışmaları hızla sürüyor. 3. etaptaki ilk blokların yıl sonunda tamamlanması hedeflenirken, örnek daireler hazırlandı. 4. etapta ise kaba inşaat çalışmaları devam ediyor. Yüzde 100 uzlaşı ve yerinde dönüşüm ilkeleriyle yürütülen projeyle Uzundere'de güvenli konutların yanı sıra altyapıdan sosyal donatı alanlarına kadar bütüncül bir yaşam alanı oluşturuluyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi Kentsel Dönüşüm Dairesi Başkanlığı Proje Kontrol Şube Müdürü Önder Çakır, İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZBETON A.Ş. tarafından yürütülen çalışmalarda 1. ve 2. Etabı tamamladıklarını ve burada yaşamın başladığını belirterek, tüm etapları 2028'de tamamlamayı hedefliyoruz" diye konuştu.
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Mete Efendioğlu - Editör