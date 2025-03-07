Uzundere’deki kentsel dönüşüm mağdurlarından İzBB Başkanı Tugay’a: “Samimi değilsiniz”

15 yıldır kirada evlerinin yapılmasını bekleyen Uzundere sakinleri önceki gün Menemen'de 3 bin 100 dairelik Sosyal konut projesinin startını veren İzBB Başkanı Cemil Tugay'a tepki gösterdi. 'Artık bıçak kemiğe dayandı.' diyen Kentsel dönüşüm mağdurları Uzundere'de 3 ve 4 etap konutların hayata geçirileceği alanda basın açıklaması düzenledi. Grup adına basın bildirisini okuyan platform sözcüsü Eray Uslu, İzBB Başkanı Cemil Tugay'a 'Önce Uzundere'yi tamamla. Ondan sonra Menemen'deki sosyal konutları yap' çağrısında bulundu. 15 yıl önce belediye tarafından yıkılan evlerinin yerine aradan geçen süreçte yenisinin bir türlü yapılmadığını belirten Uslu: "Türkiye'nin örnek kentsel dönüşüm projesi olarak lanse edilen bu proje 2 CHP Genel Başkanı ve 3 İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı gördü. Ancak bu süreç adını tarihe altın harflerle yazdırmak yerine mağduriyetimizi daha da derinleştirdi" diye konuştu.

SAMİMİ DEĞİLSİNİZ

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ı 'samimiyetsizlikle' suçlayan Uslu, "Bize 3. Etabın ve yarım kalan inşaatların şubat ayı içerisinde ihaleye çıkarılacağı söylendi. Ancak İzBB, bu süreçte herhangi bir ihale gerçekleştirmedi." dedi.

TUGAY'A ZOR SORULAR

Başkan Tugay'a cevaplaması için sorular yönelten Uslu: "4. Etap ihalesine neden çıkmıyorsunuz? İhale tarihini programa almayarak bu çilenin devam etmesini mi istiyorsunuz? Büyükşehir Belediyesi olarak bu planlamayı neden yapmıyorsunuz? Yarım kalan ve çürümeye terk edilen inşaatlar için neden adım atmıyorsunuz?" dedi.

YILAN HİKAYESİNE DÖNDÜ

Konuşmasına, "Türkiye'ye örnek kentsel dönüşümü gerçekleştirdiklerini iddia edenlere buradan bir kez daha sesleniyoruz. Samimi değilsiniz." Diyerek devam eden Uslu belediye eli ile gerçekleştirilmesi öngörülen Uzundere Kentsel dönüşüm projesinin 3 ve 4. etapların adeta yılan hikayesine döndüğüne dikkat çekti.

VERİLEN SÖZLER TUTULMADI

Uzundere'de bu güne kadar belediye tarafından vatandaşa verilen sözlerin tutulmadığını ifade eden Uslu, "Buradan, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'a sesleniyoruz: Samimi değilsiniz! Çünkü 15 yıldır devam eden ve örnek kentsel dönüşüm adı altında yürütülen bu süreç, bir yılan hikâyesine dönmüş durumda. Evlerimiz yıkıldı, ancak sözde örnek kentsel dönüşüm projesi 15 yıldır tamamlanamadı. İnşaatlar durdu, süreç askıda kaldı. Buna rağmen, Menemen ilçesinde 3 bin 100 konut yapma sözü veriyorsunuz. Bu, samimiyetsizliğinizin açık bir göstergesidir." İfadelerini kullandı.

1 YILDIR BİZE RANDEVU VERMİYOR

Uzundere'deki hak sahipleri olarak mağduriyetlerini defalarca İzBB'ye ilettiklerini hatırlatan Uslu: "Muhatabımız olan İzmir Büyükşehir Belediyesi ve başkanı Cemil Tugay, bu sorulara kamu vicdanı adına cevap vermeli ve açıklama yapmalıdır. İzmir'e ve Türkiye'ye örnek kentsel dönüşümü gerçekleştirdiklerini iddia edenlere buradan bir kez daha sesleniyoruz: Samimi değilsiniz!" dedi.

MENEMEN İLÇESİNDE VERİLEN SÖZLER SAMİMİYETTEN YOKSUN

"İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'a bir kez daha sesleniyoruz" diyen Uslu: "Türkiye gündemini meşgul eden ve CHP'nin prestij projesi olarak sunulan Uzundere kentsel dönüşümü mağdurlarıyla, başkanlığınızın üzerinden 1 yıl geçmesine rağmen neden görüşmek istemiyorsunuz? Samimi değilsiniz! Çünkü Uzundere'de yarım bırakıp mağdur ettiğiniz vatandaşları görmezden geliyor, Menemen ilçesinde 3 bin 100 konut yapma sözü veriyorsunuz. Bizler, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 15 yıldır mağdur ettiği, evlerini güvenerek teslim ettiğimiz hak sahipleriyiz. Yıllardır bize verilen sözler tutulmadı, evlerimize kavuşamadık. Menemen ilçesinde verilen sözler ise samimiyetten yoksun. Sayın Başkan, önce gelip Karabağlar Uzundere Mahallesi'ndeki kentsel dönüşümün halini görün. İzmir Büyükşehir Belediyesi, Uzundere'yi bu halde bırakıp nasıl olur da farklı bir ilçede vatandaşlara konut sözü verebilir?" diye konuştu.

İHALE İÇİN SOMUT BİR TARİH VERİN

"Samimiyseniz, önce Uzundere'de yarım kalan kentsel dönüşümü bitirin!" diyen Uzundere Kentsel Dönüşüm Mağdurları Platformu sözcüsü Eray Uslu: "İhale için somut bir tarih verin, adım atın. Bizler de sizi alkışlayalım. Ancak, hak mağdurlarının sesine kulak verene kadar eylemlerle gündemde kalmaya ve tüm Türkiye'nin bu durumu görmesini sağlamaya devam edeceğiz. Artık mağdur olmak istemiyoruz. Bıçak kemiğe dayandı. Evlerimize bir an önce kavuşmak istiyoruz. 15 yıldır ailelerimizle birlikte çektiğimiz bu zulme artık son verilmesini talep ediyoruz." diye konuştu.

ÇEVRE BAKANLIĞINI GÖREVE DAVET ETTİ

Konuşmasında Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a da seslenen Uslu: "Buradan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nı da göreve çağırıyoruz. Bizlerin durumunu bakanlık olarak görmenizi ve bu soruna yetki dahilinizde el atmanızı istiyoruz. Bizler, bu ülkede yaşayan yurttaşlarız. Bu vatandaşların kendi kaderlerine terk edilmesine izin vermeyin!" diye konuştu.