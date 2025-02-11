Vahşet kurbanı Minguzzi için anma töreni düzenlendi

İstanbul Kadıköy'deki bitpazarında bıçaklı saldırıya uğrayan ve hayatını kaybeden İtalyan şef Andrea Minguzzi'nin oğlu Mattia Ahmet Minguzzi için anma töreni düzenlendi. Önceki gün İstanbul'un Bakırköy ilçesine bağlı Ataköy 5. Kısım'da bulunan Ömer Duruk Camii'nde kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verilen Minguzzi için dün de Beyoğlu'nda bulunan St. Antuan Kilisesi'nde anma töreni düzenlendi.

Törene Minguzzi'nin babası Andrea Minguzzi ve annesi Yasemin Akıncılar ile yakınları, okul arkadaşları, İtalyan şef Danilo Zanna ve çok sayıda kişi katıldı. İstanbul Latin Katolik Cemaati Episkoposu Monsenyör Massimiliano Palinuro'nun yönettiği anma töreninde dualar edildi. Minguzzi'nin fotoğrafları törene katılanlar tarafından çiçeklerle süslendi. Aile üyelerinin taziyeleri kabul etmesinin ardından tören sona erdi.