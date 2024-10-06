Vahşetin provasını 1 sene önce yaptı

İstanbul Fatih Edirnekapı'da önceki gün surların üzerine çıkan Semih Çelik (19), öldürüp cesedini parçalara ayırdığı İkbal Uzuner'in (19) başını kesip aşağı attı. Ardından boğazına ip geçiren katil zanlısı surlardan atlayarak canına kıydı. Katil zanlısının, bundan yaklaşık 6 saat önce ise kendi yaşadığı evde Ayşenur Halil'i (19) de boğazını keserek öldürdüğü ortaya çıktı.Semih Çelik'in öldürdüğü Ayşenur Halil ile İkbal Uzuner için dün ayrı camilerde cenaze töreni düzenlendi. Uzuner için Fatih Camii'nde öğle vakti cenaze namazı kılındı. Törene, Uzuner'in yakınları, arkadaşları, İstanbul Valisi Davut Gül ile Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir katıldı.Hasan Uzuner, "Benim balımdan ne istediniz? Kızım sana nasıl kıydılar" diyerek feryat etti. Cenazeye katılanlar, Semih Çelik'in İkbal Uzuner'i 4 yıldır tehdit ettiğini, zarar vermemesi için anne Gülcan Uzuner'in kızını okula götürüp getirdiğini, tehditlerin artması ile birlikte babası Hasan Uzuner'in kızını okuldan alıp Açıköğretim Lisesi'nde okutmaya başladığını söylediler. Boğazı kesilerek öldürülen Ayşenur Halil için de Gaziosmanpaşa Pazariçi Saadet Camii'nde cenaze töreni yapıldı. Semih Çelik'in Eyüpsultan Camii'nde planlanan cenaze namazı ise güvenlik sebebiyle iptal edildi.Adem Çelik, oğlunun psikolojik sorunlarının olduğunu anlattı. Caninin toplam 5 adet hastane kaydının olduğu tespit edildi.Katil zanlısının evinde yapılan incelemelerde ise defter üzerine çizilmiş, kafası ile vücudu birbirinden ayrılmış ve vücudu parçalanmış şekilde karakalem ile çizilmiş 10'a yakın kadın resmi bulundu. Şahsın odasındaki şeklin cesetle benzerlik göstermesi ise bu eylemin satanist bir ruhla yapılmış olabileceği değerlendirmesini güçlendirdi. Evde ayrıca haç işaretine benzer semboller ile çeşitli materyaller de bulundu.Çelik, geçen yıl evinde çektiği videosunda birazdan canına kıyacağından bahsediyor ve aslında o dönem öldürmeyi planladığı İkbal Uzuner'in kurtulduğunu aktarıyor.Öte yandan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, İstanbul Valisi Davut Gül ile birlikte Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner'in ailelerine taziye ziyaretinde bulunarak acılarını paylaştı, başsağlığı dileğinde bulundu.