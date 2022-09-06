Vakıfbank emekli promosyonu ne kadar? 2022 Eylül Vakıfbank emekli promosyon ödemesi için maaş taşıma şartları neler?

Emekli promosyon kampanyaları Eylül 2022 itibarıyla güncelleme aldı. Vakıfbank emekli promosyonu da bu güncelleme ile birlikte araştırılanlar arasında yerini aldı. Maaşını Vakıfbank'a taşımak isteyen emekliler soruyor: Vakıfbank emekli promosyonu ne kadar, kaç TL? Bankaların maaş taşıma şartları da arama geçmişlerindeki yerini aldı. İşte, 2022 Vakıfbank emekli promosyonu ödemeleri…
KAMPANYA SÜRELERİ DEĞİŞTİ!
Banka değiştirmek isteyen emekliler için son başvuru tarihi, 31 Ağustos olarak belirlenmişti. Birçok bankalar, emekli promosyon kampanya sürelerini 30 Eylül 2022 tarihine kadar uzatma kararı aldı.
Daha önce emekli promosyonu almış fakat taahhüt süresini tamamlamamış olanlar da banka değişikliği yaparak yüksek promosyondan yararlanabilir.
2022 VAKIFBANK EMEKLİ PROMOSYON ÖDEME ŞARTLARI
1 (bir) aya isabet eden emekli maaşı tutarı;
1.500.-TL'ye (1.500.-TL hariç) kadar olanlara 3 yıl için toplam 500.- TL,
1.500 - 2.500.-TL (2.500.-TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 625.- TL,
2.500.-TL ve üzeri olanlara 3 yıl için toplam 750.- TL
3 (üç) yıllık süre için peşin ve nakdi olarak promosyon ödemesi yapılacaktır.
Promosyon ödemeleri;
3 yıl süre ile emekli maaşının Bankamızdan alınmasının taahhüt edilmesi koşuluyla ödenecektir.
*Söz konusu 3 (üç) yıllık süre içerisinde, gelir/aylık tutarlarında meydana gelecek yıllık artış dolayısıyla, gelir/aylık alanlara ilave promosyon ödemesi yapılmayacaktır.
EMEKLİ MAAŞIMI VAKIFBANK'A NASIL TAŞIRIM?
Emekli maaşını Vakıfbank'a taşımak için en yakın VakıfBank Şubesine müracaat edilebilir ayrıca VakıfBank yurtiçi Atm cihazları, VakıfBank Mobil Bankacılık uygulaması ve E-Devlet aracılığıyla da yapılabilir.
EMEKLİ MAAŞI TAŞIMADA PROMOSYON REKABETİ!
Emekli promosyon tutarlarının hızla yükselmesi, milyonlarca emeklinin kafasında birtakım soruları beraberinde getirdi. Eylül ayı ile birlikte yeni kampanyaları duyuran özel bankalar eski müşterilerine de önemli avantajlar sağılıyor.
Emeklilere yapılan enflasyon artışlarıyla birlikte maaşların yükselmesi toplam miktarın 500 milyar lirayı bulmasını sağladı. Bu pastadan pay almak isteyen özel bankalar ise kampanya üstüne kampanya düzenliyor.