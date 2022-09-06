Vakıfbank emekli promosyonu ne kadar? 2022 Eylül Vakıfbank emekli promosyon ödemesi için maaş taşıma şartları neler?

Emekli promosyon kampanyaları Eylül 2022 itibarıyla güncelleme aldı. Vakıfbank emekli promosyonu da bu güncelleme ile birlikte araştırılanlar arasında yerini aldı. Maaşını Vakıfbank'a taşımak isteyen emekliler soruyor: Vakıfbank emekli promosyonu ne kadar, kaç TL? Bankaların maaş taşıma şartları da arama geçmişlerindeki yerini aldı. İşte, 2022 Vakıfbank emekli promosyonu ödemeleri…