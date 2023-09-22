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Giriş Tarihi: 22.9.2023 22:18 Son Güncelleme: 22.9.2023 22:20

Vakıflar Genel Müdürlüğü Bölge Müdürleri toplantısı yapıldı

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü 2023 Bölge Müdürleri Toplantısı Ankara’da gerçekleştirildi.

HASAN ÇAKMAK HASAN ÇAKMAK
Vakıflar Genel Müdürlüğü Bölge Müdürleri toplantısı yapıldı

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından Ankara'da yapılan toplantı Genel Müdür Sinan Aksu'nun ev sahipliğinde, 25 İlin Bölge Müdürünün katılımı ile gerçekleşti.

Toplantıda Genel Müdür Yardımcıları ve Genel Müdürlük Bürokratlarının bilgilendirme konuşmalarının yanı sıra bölge müdürlerinin sunumlarına yer verildi.

Toplantının değerlendirme kısmında ise Vakıflar Genel Müdürü Sinan Aksu konuşmasını gerçekleştirdi. Aksu konuşmasında Vakıflar Genel Müdürlüğünün çalışma alanlarının önemine vurgu yaparak; Bölge Müdürlerine yapılan her hizmet ve çalışmada aidiyet duygusundan uzaklaşmamaları gerektiği mesajını verdi.

Aksu; "Toplantımızda Vakıflar Genel Müdürlüğünün Türkiye'de 25 tane bölge müdürlüğü ile elindeki ve gündemindeki işleri verimli bir şekilde nasıl yaparız, kültürümüzü nasıl koruruz, onları nasıl ihya ederiz, onlardan nasıl yardımlar gerçekleştiririz ve ülke tanıtımına nasıl pozitif değerler üretiriz. Bütün bunları değerlendirdiğimiz çok verimli bir toplantı oldu" dedi.

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Vakıflar Genel Müdürlüğü Bölge Müdürleri toplantısı yapıldı
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