Vakıflar kalplere dokundu

Vakıflar Genel Müdürlüğü her yıl gıda yardımı, öğrenci bursu, muhtaç ve yetim maaşının yanı sıra kurban eti, kuru gıdaları, ramazan erzaklarını yurdun dört bir köşesindeki ihtiyaç sahiplerine dağıtıyor. Vakıflar en son 5 ayrı vakıfla bir araya gelerek, ilkokul ve ortaokul öğrenime devam eden çocuklara kışlık kaban ve bot yardımında bulunup bir kez daha kalplere dokundu.Minik yüreklerle buluştuklarını ve vakıf medeniyetinin derin köklerinden gelen yardımseverlik anlayışını yaşatarak çocuklara destek olduklarını belirten Vakıflar Genel Müdürlüğü, "Çalınmadık kapı, girilmedik gönül bırakmamak" prensibiyle, ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırdığımız kıyafet alışveriş çekleri ile onların tebessümlerine vesile oluyor, mutluluklarını paylaşıyoruz. Yardımları gerçekleştirirken, yanlarında olmanın verdiği manevi huzuru ve mutluluğu yaşıyoruz. Soğuk kış günlerinde, paylaşmanın ve yardımlaşmanın ne kadar değerli olduğunu bir kez daha hatırlatan Bölge Müdürlüğü personelimize ve Vakıf Hayır Gönüllülerimize teşekkür ediyoruz. Bizler, paylaştıkça daha da güçleniyor, beraberlik içinde yarınlara umutla bakıyoruz. Çocuklarımızın yüreklerine dokunarak, mutluluklarına ortak olmaya devam ediyoruz" dedi.