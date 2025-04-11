Vali Ali Çelik Feleknaz Keskin için başlatılan arama çalışmalarını inceledi!

Hakkari Valisi Ali Çelik, yakınları tarafından kendisine dün akşamdan beridir ulaşılamayan 55 yaşındaki Feleknaz Keskin için Pirudan deresinde başlatılan arama çalışmalarını yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.
9 Nisan Çarşamba günü öğle saatlerinden bu yana kendisinden haber alınamayan 55 yaşındaki kadın için AFAD ekipleri tarafından her ihtimal değerlendirerek arama çalışmaları başlatılırken; Karşıyaka Mahallesi Pirudan Köprüsü civarında bulunan dere yatağı bölgesinde de arama faaliyetleri yürütüldü.
"İNŞALLAH SAĞ SALİM KENDİSİNE ULAŞIRIZ"
Vali Çelik, yürütülen arama faaliyetlerini yerinde inceledikten sonra Afet ve Acil Durum (AFAD) ekiplerinin koordinesinde, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri, Polis Arama Kurtarma (PAK) ekipleri ve Hakkari Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin yürüttükleri arama çalışmaları hakkında açıklamalar yaparak, "İnşallah sağ salim kendisine ulaşırız, temennimiz bu yönde" olduğunu ifade etti.