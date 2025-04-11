Vali Ali Çelik Feleknaz Keskin için başlatılan arama çalışmalarını inceledi!

"İNŞALLAH SAĞ SALİM KENDİSİNE ULAŞIRIZ"

Vali Çelik, yürütülen arama faaliyetlerini yerinde inceledikten sonra Afet ve Acil Durum (AFAD) ekiplerinin koordinesinde, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri, Polis Arama Kurtarma (PAK) ekipleri ve Hakkari Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin yürüttükleri arama çalışmaları hakkında açıklamalar yaparak, "İnşallah sağ salim kendisine ulaşırız, temennimiz bu yönde" olduğunu ifade etti.