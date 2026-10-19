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Giriş Tarihi: 19.10.2026

Vali Davut Gül: Dere yatağındaki yapılar yıkılıyor

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Vali Davut Gül: Dere yatağındaki yapılar yıkılıyor
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Ayazağa'da incelemelerde bulunan İstanbul Valisi Davut Gül, felaketin izlerini silmek ve benzer acıların önüne geçmek için radikal adımlar atıldığını duyurdu. Ayazağa'da dere yatağındaki kaçak ve ruhsatsız binaların yıkımına başlandığını belirten Vali Gül, "19 dükkan, 2 konut, 1 Kur'an kursu ve 1 stadyumun yıkımını gerçekleştiriyoruz. Orman tarafından başlayarak derenin ıslahına başlandı. Yeni hadiseler yaşanmaması için tüm tedbirleri alacağız, isteyen hemşerilerimizi kentsel dönüşümle konut sahibi yapacağız" dedi. Vali Gül, hayatını kaybeden Turgut Dursun'un cenaze törenine de katılarak aileye taziyelerini iletti.
#İSTANBUL #AYAZAĞA #DAVUT GÜL
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Vali Davut Gül: Dere yatağındaki yapılar yıkılıyor
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