Vali Gül’den İstanbul’u vuran sel felaketine ilişkin açıklama: 3 kişi öldü 5 kişi aranıyor

İstanbul'da dün etkili olan sağanağın ardından su baskınlarının yaşandığı Ayazağa Mahallesi'nde incelemelerini tamamlayan Vali Davut Gül Kemerburgaz'da selden etiketlenen alanları inceledi.

İstanbul Valisi Davut Gül; "Dün geceden itibaren ilimizde yoğun bir yağış görüldü. Bu yağış neticesinde de şimdiye kadar yaklaşık 270 kilonun üzerinde bir yağış Beykoz başta olmak üzere birçok yere düştü. Eyüpsultan ilçemiz de yağışı en çok alan ilçelerden bir tanesiydi. Dün gece bu bulunduğumuz yerde hemşehrilerimiz mahsur kalmıştı. Ve bunları da AFAD'ın koordinasyonunda emniyetimiz, jandarmamız, sahil güvenlik, itfaiye ve diğer kuruluşlardan arkadaşlarımız el birliğiyle kurtardılar. Bugün de temizlik başladı. Şehrimiz normalleşmeye başlıyor. Artık yeni bir sayfa açıyoruz. Hem arkadaşlarımıza geçmiş olsun demek için geldik, hem de yeni dönemi sizlerle paylaşmak için geldik. Malumunuz olduğu üzere 3 vatandaşımız vefat etti. 7 hemşehrimiz hastanede tedavisi bittikten sonra taburcu oldu. Şu an itibariyle hastanede kalan hiçbir hemşehrimiz yok. 5 kişi ile ilgili kayıp başvurusu yapıldı. Onlarla ilgili arkadaşlarımızın arama çalışmaları devam ediyor" dedi.

3050 KİŞİ KURTARILDI

Vali Gül; "Bugün itibariyle 3050 kişi kurtarıldı. Kurtarılmayı bekleyen kimse yok. Bu aşamadan sonra yapacağımız işler, özellikle kaymakamlarımız evi su alan ya da bir şekilde su basma tehlikesi olan hemşehrilerimizi oteller başta olmak üzere, kamu misafirhaneleri başta olmak üzere güvenli yerlerde misafir ediyoruz.

Hemşehrilerimizden istirhamımız kaymakamlarımıza, 112'ye mutlaka başvursunlar, müracaat etsinler ve riskli alanlarda bulunmasınlar. Bunun dışında evi su basan, iş yerini su basan hemşehrilerimiz bir an önce bu suyun tahliye edilmesini bekliyorlar. İçişleri Bakanımız AFAD başkanlığımıza talimat verdi. AFAD başkanlığımız farklı illerde belediyeler başta olmak üzere vidanjör ve buna benzer araç gereçleri buraya görevlendirdi. Dolayısıyla da bu geceden itibaren, özellikle yarın sabahtan itibaren yeni gelecek araçlarla birlikte AFAD müdürlüğümüzün koordinasyonunda su basılan iş yerleri, su basılan evlerdeki tahliyeler, temizlikler devam edecek.

900 GÖNÜLLÜ GELECEK

Aynı zamanda yine AFAD'ın gönüllülerinden 900 kişi yarın itibariyle başta Sarayköy'deki Ayaz ağa olmak üzere bu temizliklere gönüllü olarak katılacaklar. Ayrıca burada da kaymakamlarımız ihtiyaç olan bütçelerimiz de piyasadan temin ederek vidanjör, su pompası ve buna benzer araç gereç kiralamaya başladılar.

Hasar tespit çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Mümkünse yarın öğleden sonra, en geç pazartesi günü ödemeleri yapmaya başlayacağız. Hemşehrilerimizin hiçbirinin açıkta açıkta kalmasına müsaade etmeyiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu açıdan bizlere kesin talimatı var. Sayın Bakanlarımızın bu anlamda bizlere tanıdıkları bir inisiyatif var. Zararları tespit ediyoruz. Yapılabilecek işleri arkadaşlarımız tespit ediyorlar. Kamunun imkanlarını makul ölçüde olabilecek ne varsa milletimizin devletimizin imkanlarını vatandaşlarımız için seferber ediyoruz. Bu vesileyle hayatını kaybeden 3 vatandaşımıza tekrardan Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına başsağlığı diliyorum. Taburcu olan hemşehrilerimize sağlık, sıhhat, afiyetler diliyorum. Aramayı aramasını yaptığımız 5 hemşehrimizin vatandaşımızın bir an önce bulunmasını rabbimden niyaz ediyorum" dedi.

3. KİŞİNİN KİMLİĞİ BELLİ OLDU

Cesedi bulunan üçüncü kişinin kimliği tespit tespit edildiğini açıklayan Gül; "Erkek şahıs. 1960 doğumlu bir hemşehrimiz" dedi. Hayatını kaybeden ve Kağıthane'de cesedi bulunan şahsın 64 Yaşındaki Ahmet Usta olduğu öğrenildi.

MOTORLAR 06:00 DAN İTİBAREN TRAFİĞE ÇIKABİLECEK

Vali Gül, "Şimdi şehir yavaş yavaş normalleşiyor. Hayat normalleşiyor. Dolayısıyla da motorlarımızı da yarın 06.00'dan itibaren artık trafiğe çıkabilecek şekilde izinlerini veriyoruz. Yarın sabah 6'ya kadar yasak devam ediyor. 6'dan sonra serbest bir şekilde motorlar da çalışmaya başlayacak" dedi.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör