Vali Gül: Terörle ve uyuşturucu ile mücadeleye verdiğimiz önemi trafik kazalarına da veriyoruz

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın himayelerinde ve Türkiye'nin ev sahipliğinde, Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölge Ofisinin müşterek desteği ile 'Avrupa Trafik Polis Teşkilatları Bölgesel Ağı Birinci Toplantısı' açılış töreni gerçekleştirildi. Bakırköy'deki bir otelde gerçekleşen törene İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Şaban Yılmaz, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Caner Tayfur, konuk ülke bakan yardımcıları da katıldı. Törendeki konuşmaların ardından İstanbul Valisi Davut Gül, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün sergisini gezdi.

TERÖRLE MÜCADELE VERDİĞİMİZ ÖNEMİ TRAFİK KAZALARIYLA MÜCADELEYE VERİYORUZ

Temel görevlerle birlikte her türlü suçla mücadeleye önem verdiklerini belirten Vali Gül, "Nüfus hizmetleri için derler ki; doğumdan ölüme kadar hayatın her alanında var. Trafik de adeta doğumdan ölüme kadar artık hayatımızın her alanında var. Bunu doğuma giderken görüyoruz, ölüme giderken görüyoruz… Türkiye gibi ülkelerde nüfusumuz hızla artıyor. Genç nüfusumuz çok fazla. Ülkemiz hızla gelişiyor. Bununla birlikte de araç sayılarımız da hızla artıyor. Sayın Cumhurbaşkanlığımızın liderliğinde ölüm oranlarının azaltılması, kazaların azaltılmasıyla ilgili, bir dizi çalışmalar yapıldı. Kolluk kuvvetlerimizin öncelikleri olan 5 konu var.

Bunlardan bir tanesi terörle mücadele, bir tanesi uyuşturucuyla mücadele, bir tanesi organize suçlarla mücadele, dördüncüsü yasa dışı göçle mücadele, beşincisi de trafik kazalarıyla mücadele. Bu ne anlama geliyor? Şu anlama geliyor. Terörle mücadeleye verdiğimiz önemi, uyuşturucuyla mücadeleye verdiğimiz önemi trafik kazalarıyla mücadeleye veriyoruz. Bunun alt yapısını güçlendirmek için de okullarımızdaki eğitim, ehliyet eğitiminin daha iyi standartlarda yapılması, verilmesi, toplumdaki yaya öncelikleri başta olmak üzere trafik bilincinin oluşturulması, yine aynı şekilde yollarımızın standartlarının artırılması, kavşaklarımızın standartlarının artırılması, teknolojik alt yapının kullanılması, personel sayısının artırılması, araç gerecimizin zenginleştirilmesi… Gerek Sayın Cumhurbaşkanımızın sağladığı imkanlar, gerekse de başta Ali Yerlikaya bakanımız olmak üzere bakanlarımızın liderliğinde bu çalışmaları yapıyoruz" ifadelerini kullandı.