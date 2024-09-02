Vali Hacıbektaşoğlu, yaralıları hastanede ziyaret etti

Meydana gelen kazanın ardından Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, olay yerine giderek yetkililerden bilgi aldı ve durumu yakından takip etti.

Alınan bilgiye göre, yaralı vatandaşlar Gökçebey, Devrek ve Çaycuma ilçe devlet hastaneleri ile Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildiler. Zonguldak Valisi Hacıbektaşoğlu, hastanelerde tedavi gören yaralıları tek tek ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti ve acil şifalar diledi.

Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, "Bu acı olayda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Yaşanan bu büyük kayıp hepimizin yüreğini dağladı. Kazazedelerin ve ailelerinin yanındayız, elimizden gelen her türlü desteği sağlamaya devam edeceğiz" dedi.