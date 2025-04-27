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Giriş Tarihi: 27.4.2025 22:03 Son Güncelleme: 27.4.2025 22:22

Vali Polat, Kurtuluş Savaşı kahramanı Güllizaroğlu Abdullah’ın kabrini ziyaret etti

Kars Valisi Ziya Polat, Kurtuluş Savaşı yıllarında kurduğu milis kuvvetlerle Ermeni işgaline karşı büyük kahramanlıklar sergileyen ve Susuz ile çevresinin kurtuluşunda önemli bir rol üstlenen Güllizaroğlu Abdullah’ın Ermişler Köyü’ndeki kabrini ziyaret etti.

Mehmet AVŞAR Mehmet AVŞAR
Vali Polat, Kurtuluş Savaşı kahramanı Güllizaroğlu Abdullah’ın kabrini ziyaret etti

Zorlu mücadeleler sonunda bölgede direnişi örgütleyen Güllizaroğlu Abdullah, Çığrıklı Köyü'nün kuzeyindeki Su Uçan mevkiinde Ermeni kuvvetlerinin kurduğu pusuda şehit düşmüştü. Vali Polat, bu anlamlı ziyarette, Güllizaroğlu Abdullah'ın ve onun gibi vatan uğruna can veren kahramanların hatırasını yaşatmanın hem bir vefa borcu hem de gelecek nesillere aktarılması gereken kutsal bir miras olduğunu ifade etti.

Kabrin başında dualar eden Vali Polat, "Kurtuluş Mücadelesinin isimsiz kahramanlarının hatıraları, bu toprakların özgürlük destanıdır," diyerek tüm şehitlere rahmet diledi. Ziyarete, Susuz Kaymakamı, il protokolü üyeleri, köy halkı ve gençler de katıldı. Program sonunda, Güllizaroğlu Abdullah'ın hayatı ve verdiği mücadele hakkında kısa bir bilgilendirme yapılarak şehitlerimizin aziz hatırası bir kez daha yad edildi.

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Vali Polat, Kurtuluş Savaşı kahramanı Güllizaroğlu Abdullah’ın kabrini ziyaret etti
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