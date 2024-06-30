Vali Şahin; "Büyük bir ailenin parçasıyız"

Antalya Valisi Hulusi Şahin ve eşi Ebru Şahin hanımefendi, 30 Haziran Koruyucu Aile Günü münasebetiyle düzenlenen farkındalık programında ilimizde bulunan koruyucu ailelerimiz ve çocuklarımız ile bir araya geldi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından, Duacı Gençlik Kampında gerçekleştirilen etkinliğe, Vali Hulusi Şahin ve eşi Ebru Şahin'in yanı sıra, Vali Yardımcısı Erol Tanrıkulu, Kepez Kaymakamı Nusret Şahin, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tarık Hekimoğlu, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Galip Sökmen, kamu kurum ve STK temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Farkındalık oluşturmayı amaçlayan Kortej yürüyüşün ardından katılımcılara bir konuşma yapan Vali Şahin, "Devletimiz çocuklarımıza maddi olarak her türlü imkanı sağlıyor. Ancak, sıcak aile ortamını bir anne ve baba hassasiyetinde gösteremeyebilir. Koruyucu ailelerimizin bize, milletimize ve toplumumuza yaptığı en büyük iyilik, bu aile sıcaklığını ve şefkatini evlatlarımıza sunmasıdır. Toplum kalbinin en mutena köşesinde koruyucu ailelerimiz var. İyi ki varsınız, sizlerin yanında olmak bana gurur veriyor." dedi.



Koruyucu aile sayısının artmasının, toplumun kalitesinin arttığına güzel bir örnek olduğunu ifade eden Vali Şahin, "Koruyucu ailelerimizin sayısı kısa süre içerisinde yirmi kat arttı. Bizim milletimiz şefkati ve merhameti ile meşhur bir millettir. O kadar kıymetlisiniz ki bu toplumun şefkat duygularının abideleşmiş halisiniz. Toplum içinde desteğe ve şefkate ihtiyacı olanlara gösterilen destek ve şefkat ulaşmış olduğumuz medeniyet seviyesinin bir göstergesidir" ifadelerini kullandı.

Bu Zor Sınavda Evlatlarımızın Yanındayız.

Vali Şahin, bütün çocukların bu toplumun ve bu milletin evlatları olduğuna vurgu yaparak, "Bazen hayat insanları zor sınavlarla karşılaştırabilir. Bu çocuklarımız bu zor sınavı yaşıyorlar. Bize düşen bu yolculuklarında evlatlarımızın yanında olmak." dedi.

Konuşmasının ardından Vali Şahin, koruyucu aileler ve çocuklarımız ile sohbet ederek etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen kurumlara ve katılım sağlayan vatandaşlara teşekkür etti.

Programın sonunda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın '30 Haziran Koruyucu Aile Günü' vesilesiyle koruyucu ailelerimize gönderdiği tebrik kartları koruyucu ailelere teslim edildi.