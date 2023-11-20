Vali Usta, trafik kazasında yaralananları hastanede ziyaret etti

Gece saatlerinde Bingöl Karlıova Erzurum karayolu Boncukgöze köyü ile Karlıova-Erzurum kara yolunun Çukurtepe Köyü mevkisinde iki ayrı otobüs kazası meydana geldi. Her iki kazada 22 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Vali Ahmet Hamdi Usta ve İl Sağlık Müdürü Dr. Veysel Tosun, kazada yaralanan vatandaşları Bingöl Devlet Hastanesi'nde ziyaret etti.

Vali Usta, hastanede tedavi gören yaralılarla birebir görüşerek geçmiş olsun dileklerini iletti. Usta, şunları söyledi: "Sabah ilk işim gece otobüs kazalarında yaralanan vatandaşlarımızı ziyaret etmek oldu. Şükürler olsun hepsi iyi durumda. Şu ana kadar can kaybımızın olmaması en büyük tesellimiz. Hastalarımızın çoğu Bingöl'den transit geçiş yapan vatandaşlarımız. Onları sağ salim illerine ulaştırmak da boynumuzun borcu. Hepsine acil şifalar diliyorum"