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Giriş Tarihi: 26.5.2025 12:41 Son Güncelleme: 26.5.2025 12:47

Valilik açıkladı: Ankara'da ormana giriş yasağı başlıyor!

Ankara Valiliği orman yangınları ile mücadele kapsamında 10 Haziran 2025­- 30 Eylül 2025 tarihleri arasındamilli park, mesire alanları, tabiat parkları hariç olmak üzere; belirlenen ormanlık alanlara girişlerin yasaklandığını açıkladı.

DHA
Valilik açıkladı: Ankara’da ormana giriş yasağı başlıyor!

Ankara Valiliği orman yangınları ile mücadele kapsamında 10 Haziran 2025- 30 Eylül 2025 tarihleri arasındamilli park, mesire alanları, tabiat parkları hariç olmak üzere; belirlenen ormanlık alanlara girişlerin yasaklandığını açıkladı.

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Valilik açıkladı: Ankara'da ormana giriş yasağı başlıyor!
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