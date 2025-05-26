Giriş Tarihi: 26.5.2025 12:41Son Güncelleme: 26.5.2025 12:47
Valilik açıkladı: Ankara'da ormana giriş yasağı başlıyor!
Ankara Valiliği orman yangınları ile mücadele kapsamında 10 Haziran 2025- 30 Eylül 2025 tarihleri arasındamilli park, mesire alanları, tabiat parkları hariç olmak üzere; belirlenen ormanlık alanlara girişlerin yasaklandığını açıkladı.
Ankara Valiliği orman yangınları ile mücadele kapsamında 10 Haziran 2025- 30 Eylül 2025 tarihleri arasındamilli park, mesire alanları, tabiat parkları hariç olmak üzere; belirlenen ormanlık alanlara girişlerin yasaklandığını açıkladı.
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Valilik açıkladı: Ankara'da ormana giriş yasağı başlıyor!