‘Valinin yeğeniyim’ dedi, cezadan kurtulamadı

İstanbul Sarıyer'de "Valinin yeğeniyim" diyerek aracında çakar kullanan sürücüye 146 bin 134 TL para cezası kesildi. Sosyal medyada paylaşılan bir videoda, çakar tertibatı bulunan lüks aracı kullanan bir kişinin, kendisini kayda alanlara "Valinin yeğeniyim" diyerek yoluna devam ettiği anlar yer aldı. İstanbul Valisi Davut Gül, konuyla ilgili yaptığı sosyal medya paylaşımında, kişinin yeğeni olmadığını ve hiç kimseye ayrıcalık tanımayacağını belirtti.Polis ekiplerince yapılan çalışma sonucu yakalanan 22 yaşındaki sürücü S.O.'ya toplamda 146 bin 134 TL para cezası kesilirken, sürücü belgesi 30 gün süre ile geçici olarak geri alındı. Araç da 30 gün süre ile trafikten men edildi. Geçmiş yıllarda da çakar tertibatından dolayı cezay azıldığı belirlenen sürücünün, işlemlerin ardından adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.