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Giriş Tarihi: 21.11.2023 16:48 Son Güncelleme: 21.11.2023 17:01

Van'da dev uyuşturucu operasyonu

Van’da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen son yılların en büyük uyuşturucu operasyonunda 1 ton 150 kilo uyuşturucu maddesi esrar ele geçirildi, 1 kişi de yakalandı.

AHMET KAVAK AHMET KAVAK
Van’da dev uyuşturucu operasyonu

Van İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Van İl Emniyet Müdürlüğümüz tarafından, il genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla, uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten şahıs/şahıslara yönelik olarak yapılan çalışmalar kapsamında Müdürlüğümüz Narkotik Suçlarla Mücadele Polis ekiplerince Van Başkale'de operasyon gerçekleştirildi.

1 TON 150 KİLO UYUŞTURUCU MADDESİ VE 1 KİŞİ YAKALANDI

Başkale'de yapılan operasyonlar sonucunda, 1 ton 150 kilogram toz esrar maddesi ele geçirilmiştir. Ele geçirilen uyuşturucu maddelerle ilgili olarak "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/Uyuşturucu Madde Nakletmek" suçundan İran uyruklu (1) şüpheli şahıs çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir. Uyuşturucu-uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden, bu suçları işleyerek ekonomik ve haksız kazanç elde eden, ticaretini yapmaya çalıştıkları uyuşturucu-uyarıcı maddeleri pazarlamaya çalışmak suretiyle geleceğimiz olan çocuklarımızı ve gençlerimizi zehirlemeye ve hayattan koparmaya çalışan suç örgütleri, örgüt üyeleri, sokak satıcıları, maddeleri temin eden ve nakleden veya bu suça her ne sebep olur ise iştirak eden şüpheliler ile Müdürlüğümüz tarafından en etkin şekilde ve kararlılıkla mücadeleye devam edileceği ifade edildi.

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Van'da dev uyuşturucu operasyonu
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