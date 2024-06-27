Van Gölü’nde kaybolan 4 kişi kurtarıldı

Çelebibağı Mahallesi'nde şişme botla Van Gölü'ne açılan 2'si kadın 4 kişinin geri dönmemesi üzerine yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

Bunun üzerine bölgeye jandarma, Sahil Güvenlik Komutanlığı, 112 Acil Sağlık ve dalgıç ekipleri sevk edildi.

Jandarma İnsansız Hava Aracı (İHA) ve gece görüş kameralarıyla bölgeyi tarayan ekipler, botlarla da gölde arama yaptı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri de Van Gölü kıyılarında çalışma yaptı, çevrede güvenlik önlemi aldı.

Çalışmalarının yürütüldüğü bölgeye gelen kaybolan kişilerin yakınları, umutla ekiplerden iyi haber gelmesini bekledi.