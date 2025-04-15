Van Gölü’nde yaşayan inci kefal balığı av yasağı başladı

Van Gölü'ne kıyısı bulunan ilçelerde binlerce insanın geçim kaynağı olan inci kefali, üreme dönemi olan 15 Nisan-15 Temmuz tarihleri arasında yumurtalarını bırakmak için tatlı sulara göç ediyor. Kentin en önemli değerlerinden biri olan balıkların neslinin korunması amacıyla 15 Nisan'da başlayan avlanma yasağı öncesi av sezonundaki son ağlarını göle bırakan balıkçılar, 15 Temmuzda yeniden ağlarını çekecek.

Balıkçılar, av yasağında kıyıya çektikleri teknelerinin ve ağlarının bakımını yaparken, 15 Temmuz'da yeniden "vira bismillah" diyor.

Tarım İl Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Muhammet Demir, Endemik bir tür olan inci kefali, 15 Nisan-15 Temmuz tarihleri arasında Van Gölü'nün tuzlu suyundan çıkarak tatlı sulara göç ediyor. Balıklar bu dönemde kaçak avcıların hedefi haline geliyor. İlimiz ekonomisine, turizmine katkı sağlayan ve binlerce insanın geçim kaynağı olan inci kefali balığını av yasağı döneminde korumaya çalışıyoruz. Kolluk kuvvetleri ile sahada denetimler yaparak kaçak avcılığın önüne geçeceğiz. Av yasağı süresince inci kefalinin avlanılmaması, satılmaması ve satın alınmaması gerekiyor. Herkesin bu süreçte inci kefaline sahip çıkmasını istiyoruz "

Av yasağının başlamasıyla denetimlerini sıkılaştırdıklarıni ifade eden Demir " İl müdürlüğümüz ekipleri kolluk kuvvetleri ile birlikte 7/24 denetimler yaparak kaçak avcılara göz açtırmayacaktır. 2024 yılı av yasağı döneminde yapılan denetimlerde 185 şahsa 2.260.000 TL idari para cezası uygulanarak, 44 ton ölü ve 33 ton canlı olmak üzere toplam 77 ton balığa el konuldu. Canlı olan balıklar tekrar suya bırakıldı.Av yasağı koruma çalışmaları, balık boylarının uzaması ve popülasyondaki artışla beraber, balıkçılıkla geçinen 15 bin ailenin desteklenmesine katkı sunacaktır. Tüm vatandaşların yasak dönemi boyunca hassas davranması gerekiyor " ifadesini kullandı.