Van Halk Oyunları Ekibi Türkiye şampiyonu oldu

Van halk dansları topluluğu göstermiş olduğu performansla Türkiye şampiyonu olmayı başardı. Elazığ Merkez Spor Salonu'nda düzenlenen yarışmaya, Elazığ, Malatya, Hakkâri, Van ve Mardin illerinden aralarında kulüp yöneticileri, antrenörler öğrenciler ve vatandaşların da arasında olduğu 25 ekip katıldı. Büyükler kategorisinde mücadele eden Tuşba Sanat Spor Kulübü rakiplerini geride bırakarak bölge şampiyonu olma başarısı gösterdi ve Türkiye birinciliğine ulaştı. Birbirinden güzel ekiplerin sahne aldığı yarışmada izleyiciler renkli ve eğlenceli dakikalar yaşadı. Tuşba Sanat Spor Kulübü Başkanı Yasemin Yaşlak, "Antrenmanlarımızı düzenli olarak yapıyoruz. Başarının en önemli noktası çalışmak ve hedef belirlemek. Gururluyuz, mutluyuz, başarı bizim için Van için çok önemli. Emeği geçen oyuncularımıza ve hocalarımıza teşekkür ederim" dedi.