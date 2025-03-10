Van - Tahran Seferleri ilk yolcusuyla buluştu

Tahran'dan hareket eden ve başarıyla Van'a varan tren, bugün Van'dan Tahran'a doğru ilk yolculuğunu gerçekleştirdi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile İran yetkilileri arasında yapılan anlaşmalar sonucu gerçekleşen bu seferler, yaklaşık 5 yıl süren bir aranın ardından yeniden başlamış oldu. Van Tahran arası tren seferleri, haftada iki defa yapılarak, bölgesel ulaşım ve turizm hareketliliğini desteklemeyi amaçlıyor. 24,90 Euro'dan başlayan bilet fiyatlarıyla, seyahat severlere keyifli bir yolculuk sunuyor. Trenler, Tahran'dan pazar ve çarşamba günleri 12.35'te, Van'dan ise salı ve perşembe günleri saat 20.00'de hareket ediyor.

7 vagon ve 280 yolcu kapasitesine sahip tren, Van'dan kalktıktan sonra Özalp, Saray ilçeleri ve Kapıköy sınır kapısını geçerek İran'da Razi, Salmas, Tebriz, Zancan üzerinden Tahran'a ulaşıyor. Tren, haftada iki kez karşılıklı sefer yaparak, yaklaşık 22 saat sürüyor. Konu ile ilgili açıklama yapan AK Parti Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu "Türkiye-İran Parlamentolararası Dostluk Grubu başkanı olarak gerçekleştirdiğimiz görüşmeler neticesinde, Iran-Van tren seferleri bugün itibarryla yeniden başladı. Bu önemli gelişme, ilimizin turizm ve ticaret potansiyeline büyük katkı sağlayacaktır" dedi.

Biletlerin aylar öncesinden tükendiğini belirten Türkmenoğlu, "İran'dan Van'a olan yoğun ilgiyi ve bu hattın ne kadar büyük bir ihtiyaç olduğunu göstermektedir. İranlı misafirlerimizin Van'a daha kolay ulaşım sağlaması, bölge ekonomisine ve turizm sektörüne önemli bir ivme kazandıracaktır. Bu sürecin hayata geçmesinde emeği geçen tüm yetkililere teşekkür ediyor, İran'dan gelecek misafirlerimizi Van'ın tarihi, kültürel ve doğal güzellikleriyle buluşturmaktan büyük mutluluk duyuyoruz" dedi.