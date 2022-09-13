Van TOKİ başvuru şartları! Van TOKİ ucuz sosyal konut başvuruları, kura çekimi ne zaman? E Devlet başvuru ekranı

Van TOKİ başvuruları ile ilgili detaylar bugün belli oluyor. Ev sahibi olmak isteyen dar gelirli vatandaşlar, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından açıklanacak güzel haberleri bekliyorlar. Bu noktada "Van TOKİ ucuz sosyal konut başvuruları, kura çekimi ne zaman, başvuru şartları nelerdir?" sorularına yanıt arıyor. İşte Van TOKİ sosyal konut projesi ve kura çekimi bilgisi
Türkiye tarihinin en büyük sosyal konut projesinde geri sayım başladı. TOKİ, dar gelirliler için tek seferde 250 bin konut inşa edecek. Merakla beklenen projenin detaylarını Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün saat 14.00'te açıklayacak.
TOKİ'nin yapacağı 250 bin konut, 100 bin altyapılı konut arsası ve 10 bin iş yeri için özel kontenjanlar ayrıldı. Gençler, emekliler, şehit yakınları, gaziler ve engelliler bu projeden öncelikli olarak faydalanacak.
TOKİ Van kura başvuruları için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bünyesinde yürütülen çalışmaların şartları belli oldu. Tarih, kura çekimi ve projeye ilişkin detaylar bugün Başkan Erdoğan tarafından 81 il için açıklanacak. TOKİ kura çekimi tarihi bugün belli olması bekleniyor.
TOKİ sosyal konut başvuru ve şartları belli oldu. Buna göre TOKİ aracılığıyla inşa edilecek konutlara;
Proje ili sınırları içerisinde en az 1 yıl ikamet eden veya proje il nüfusuna kayıtlı,
Kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları üzerine ülke sınırları içinde tapuda kayıtlı konutları bulunmayan,