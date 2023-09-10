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Giriş Tarihi: 10.9.2023 11:25

Van'da 3 terörist yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Van'da polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 3 terörist yakalandı.

Van’da 3 terörist yakalandı

Bakan Yerlikaya'nın açıklamaları şu şekilde;

VAN'DA BTÖ MENSUBU TERÖRİST YAKALANDI Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığımız koordinesinde #Van İl Emniyet Müdürlüğü'nce yapılan çalışmalarda bölücü terör örgütü mensubu tespit edildi. Şahısların ikametlerine yönelik Van İl Emniyet Müdürlüğü TEM ve Özel Harekat Şube Müdürlüklerince düzenlenen operasyonda terörist gözaltına alındı. 2 adet Savunma Tipi El Bombası, 2 adet tabanca ele geçirildi. Operasyonu gerçekleştiren polislerimizi tebrik ediyorum MASUM İNSANLARIN CANLARINA KAST EDENLERİ AFFETMEYECEĞİZ TERÖR SONA ERENE KADAR MÜCADELEMİZ AZİM VE KARARLILIKLA DEVAM EDECEK

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Van'da 3 terörist yakalandı
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