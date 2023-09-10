Van’da 3 terörist yakalandı

Bakan Yerlikaya'nın açıklamaları şu şekilde;
VAN'DA BTÖ MENSUBU TERÖRİST YAKALANDI Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığımız koordinesinde #Van İl Emniyet Müdürlüğü'nce yapılan çalışmalarda bölücü terör örgütü mensubu tespit edildi. Şahısların ikametlerine yönelik Van İl Emniyet Müdürlüğü TEM ve Özel Harekat Şube Müdürlüklerince düzenlenen operasyonda terörist gözaltına alındı. 2 adet Savunma Tipi El Bombası, 2 adet tabanca ele geçirildi. Operasyonu gerçekleştiren polislerimizi tebrik ediyorum MASUM İNSANLARIN CANLARINA KAST EDENLERİ AFFETMEYECEĞİZ TERÖR SONA ERENE KADAR MÜCADELEMİZ AZİM VE KARARLILIKLA DEVAM EDECEK
VAN'DA BTÖ MENSUBU 3️⃣ TERÖRİST YAKALANDI❗️— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) September 10, 2023
Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığımız koordinesinde #Van İl Emniyet Müdürlüğü'nce yapılan çalışmalarda 3️⃣ bölücü terör örgütü mensubu tespit edildi.
Şahısların ikametlerine yönelik Van İl Emniyet Müdürlüğü TEM ve Özel… pic.twitter.com/82oRWftPSx