Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Van'da akşam saatlerinde etkisini artıran kar yağışı, kent merkezi ve birçok ilçede kısa sürede hayatı etkilemeye başladı.



Önce yağmur şeklinde başlayan yağış, ilerleyen saatlerde yerini lapa lapa yağan kara bıraktı. Cadde, sokak, park halindeki araçlar, ağaçlar ve çatılar kısa sürede beyaz örtüyle kaplanırken, hava sıcaklığındaki düşüşle birlikte soğuk hava etkisini hissettirdi.

"İSTANBUL-VAN SEFERİNİ YAPAN UÇAK, İNEMEYİNCE ELAZIĞ'A YÖNLENDİRİLDİ"



Van'da akşam saatlerinde etkili olam olumsuz hava, kent genelinde etkisini gösterirken hava ulaşımında da aksamalara neden oldu. İstanbul'dan Van'a gelmek üzere havalanan yolcu uçağı, Van Ferit Melen Havalimanı'na iniş için iki kez alçalma girişiminde bulundu. Olumsuz hava şartları nedeniyle iniş gerçekleştiremeyen uçak, güvenlik gerekçesiyle Elazığ Havalimanı'na yönlendirildi.