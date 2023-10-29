Van’da Cumhuriyet coşkusu

Törende, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen şiir, kompozisyon ve spor yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödüllerini de Vali Balcı verdi. Asker, polis ve öğrencilerin geçiş töreniyle sona eren törenlerde ilk kez jandarma ve polis atlı birlikleri yer alırken, askeri ve polis helikopterleri de havada gösteri yaptı.

'KURTULUŞ DESTANI'

Vali Ozan Balcı, törende yaptığı konuşmada, "Türk milleti, istiklalini ve istikbalini engelleyen saldırılara karşı kadınıyla, erkeğiyle, yaşlısı, genciyle her şart ve ortamda kısıtlı imkanlar içerisinde kararlılıkla tek vücut tek yürek olarak şanlı tarihimizden aldığı ilham ve milli birliğimizin gücüyle kahramanca mücadele etmiş kurtuluş destanımız şehit ve gazilerimizin kanlarıyla yazmıştır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkarak başlatmış olduğu Kurtuluş Savaşımızın zaferle sonuçlanmasıyla 29 Ekim 1923 yılında ilan ettiği Cumhuriyetimizin tam 100'üncü yılını sizlerle kutlamaktan gurur duyuyorum. Küllerinden doğan yeni Türkiye Cumhuriyeti'ni bizlere armağan eden başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve onun kahraman silah arkadaşları olmak üzere kanlarıyla bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimizi kahraman gazilerimizi rahmet minnet ve şükranla yad ediyorum, ruhları ebediyen şad olsun. 100'üncü yılımız kutlu olsun" dedi...