Haberler Yaşam Haberleri Van'da dağcılar 3 bin 204 rakımdaki Sütun Şelalesi'ne şampiyona öncesi tırmanış yaptı
Giriş Tarihi: 16.1.2023 10:44

Van'da dağcılar 3 bin 204 rakımdaki Sütun Şelalesi'ne şampiyona öncesi tırmanış yaptı

Van'a 20 kilometre uzaklıktaki 3 bin 204 rakımlı Erek Dağı'nda yer alan Sütun Şelalesi'nde 6 dağcı, kontrol amaçlı tırmanış yaptı. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nden Öğretim Üyesi Dr. Mustafa Bingöl, Türkiye Dağcılık Federasyonu'nun 5 Mart'ta bölgede 'Buz Tırmanış Şampiyonası' düzenleyeceğini söyledi.

DHA
Van’da dağcılar 3 bin 204 rakımdaki Sütun Şelalesi’ne şampiyona öncesi tırmanış yaptı

Van Patika Doğa Sporları Kulübü üyelerince kente 20 kilometre uzaklıktaki Erek Dağı'nda 2013'te keşfedilen, 20 metrelik Sütun Şelalesi, zamanla dağcıların ilgi odağı oldu. Her yıl ocak ayında donan, özellikle dağcılara tırmanış imkanı sunan şelalede, bu sene de ziyaretçi akını yaşandı. Türkiye Dağcılık Federasyonu Van İl Temsilciliği'ne üye 6 dağcı, 3 bin 204 rakımlı Erek Dağı'ndaki Sütun Şelalesi'ne tırmanış yaptı.



Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dağ Sporları Topluluğu Akademik Danışmanı Öğretim Üyesi Dr. Mustafa Bingöl, Türkiye Dağcılık Federasyonu'nun 5 Mart'ta şelalede 'Buz Tırmanış Şampiyonası' düzenleyeceğini, bu tırmanışın da şampiyona öncesi kontrol amaçlı yapıldığını belirtti.



Erek Dağı'nın doğa ve tarihi değeri ile önemli yere sahip olduğunu anlatan Dr. Mustafa Bingöl, "Mart ayının 5'inde Türkiye Dağcılık Federasyonu'nun düzenleyeceği 'Buz Tırmanış Şampiyonası' burada olacak. Bu nedenle kontrol amaçlı bir tırmanış yaptık. Ayrıca tırmanış yapacaktık ancak buz tırmanış için uygun değil. Şelalede biraz incelemede bulunduk. Onun dışında pratik çalışması yaptık daha sonra dağdan inişi gerçekleştirdik" diye konuştu.

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Van'da dağcılar 3 bin 204 rakımdaki Sütun Şelalesi'ne şampiyona öncesi tırmanış yaptı
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