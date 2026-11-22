Van'da hissedilen deprem kısa süreli paniğe neden oldu. Sarsıntının ardından vatandaşlar depremin büyüklüğü, merkez üssü ve derinliğine ilişkin bilgileri araştırmaya başladı. İşte, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan son depremler listesiyle sarsıntıya ilişkin detaylar;