TÜRKİYE - İRAN SINIRINDA DEPREM: VAN'DA DA HİSSEDİLDİ!
AFAD depreme ilişkin verileri paylaştı:
Büyüklük:4.0 (Mw)
Yer:Khoy, West Azarbaijan (İran) - [35.70 km] Özalp (Van)
Tarih:2026-11-22 Saat:00:42:22 TSİ
Enlem:38.80633 N Boylam:44.66883 E Derinlik:7 km
#DEPREM Büyüklük:4.0 (Mw) Yer:Khoy, West Azarbaijan (İran) - [35.70 km] Özalp (Van) Tarih:2026-11-22 Saat:00:42:22 TSİ Enlem:38.80633 N Boylam:44.66883 E Derinlik:7 km Detay:https://t.co/bnFzyyeMAW @afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi— AFAD Deprem (@DepremDairesi) November 21, 2026
#DEPREM TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI https://t.co/rlOHr1HnPD 22.11.2026, 00:42:21 TSİ Büyüklük: 3.9 Derinlik: 5.0 km #Kandilli— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) November 21, 2026
SON DEPREMLER LİSTESİ
Yurt genelinde yaşanan tüm sismik dalgalanmalar, AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin dijital sistemleri üzerinden 7/24 canlı olarak yayınlanıyor. Vatandaşlar, akıllı cihazlar üzerinden kurumların resmi web sitelerine girerek sarsıntının yaşandığı tam saati, koordinat verilerini, derinliğini ve merkez üssünü harita üzerinden interaktif olarak inceleyebiliyor.