Van’da geçen ay 1 ton 272 kilo 406 gram uyuşturucu ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere ve sokak satıcılarına yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda, 1-30 Kasım'da gerçekleştirilen operasyonda 1 ton 150 kilo 733 gram esrar, 62 kilo 434 gram sentetik uyuşturucu, 48 kilo 550 gram eroin, 4 kilo 500 gram afyon sakızı, 4 kilo 201 gram skunk, 1 kilo 588 gram sentetik kannabinoid, 40 gram kokain, 42 uyuşturucu hap ve 49 sentetik ecza ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 131 şüpheliden 39'u hakkına "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak, uyuşturucu madde nakletmek", 92'si hakkında da "Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" suçlarından işlem yapıldı.