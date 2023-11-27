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Giriş Tarihi: 27.11.2023 22:30

Van’da kaçakçılık operasyonu: 41 gözaltı

Van’da jandarma ekipleri tarafından kaçakçılıkla mücadele çalışmalarında 29 olayda 41 şahıs yakalanırken, uyuşturucu madde ele geçirildi

İHA
Van’da kaçakçılık operasyonu: 41 gözaltı

Van Valiliğinden yapılan açıklamada,

"Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 20-26 Kasım 2023 tarihleri arasında kaçakçılıkla mücadele çerçevesinde yürütülen çalışmalar neticesinde toplam 29 olayda 41 şahıs yakalandı.

Yapılan aramalarda 7 gram eroin, 5 gram esrar, 6 gram metamfetamin, 2 gram afyon sakızı, 6 gram skunk, 4 adet captagon, 44 adet sentetik ecza hap, 6 bin 784 paket bandrolsüz kaçak sigara ve 3 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.

Ayrıca 'En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi' çerçevesinde 108 anne ve anne adayına farkındalık oluşturmak amacıyla eğitim verildi.

Güvenlik güçlerimiz tarafından kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalara 'Huzurunuz mutluluğumuzdur' parolası ile kararlılıkla devam edilmektedir" denildi.

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Van’da kaçakçılık operasyonu: 41 gözaltı
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