Haberler Yaşam Haberleri Van'da korkunç kaza: 2 ölü, 1 yaralı
Giriş Tarihi: 15.10.2023 22:49

Van'da korkunç kaza: 2 ölü, 1 yaralı

Van'ın Muradiye ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

AA
Van’da korkunç kaza: 2 ölü, 1 yaralı

Feci kaza Muradiye-Van kara yolunda meydana geldi. H.Ç. (35) yönetimindeki 65 ABN 517 plakalı otomobil, Muradiye-Van kara yolu Ovapınar mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine jandarma, 112 Acil Sağlık, itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada araçta sıkışan sürücü ile G.T. (58) ve Y.T. (32) itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkarıldı.

Sağlık ekiplerince Muradiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan G.T. ve Y.T. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Zilzal Suresi Okunuşu Ve Anlamı - Zilzal Suresi Arapça Türkçe Oku, Anlamı, Meali Ve Tefsiri
ABD savaş gemisi göndermişti: Türk Deniz Kuvvetleri Doğu Akdeniz’de tatbikat yapacağını açıkladı!
Amerikalı yorumcudan çarpıcı sözler: Ortadoğu'yu ABD ateşe verdi
Kontrollerimi Türkiye’de yaptırıyorum
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Ayşenur ablası devreye girdi
Gusül (Boy) Abdesti Nasıl Alınır? - Erkek Ve Kadın Gusül Abdesti Alınışı Anlatımı
TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'den Kulüpler Birliği’ne MHK teklifi
Zaniolo'nun avukatı Gianluca Tognozzi'den açıklama geldi! "Alacağı ceza..."
Son dakika: Hedef EURO 2024! Türkiye-Letonya maçında ilk düdük -CANLI-
ARKADAŞINA GÖNDER
Van'da korkunç kaza: 2 ölü, 1 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA