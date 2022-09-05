Haberler Yaşam Haberleri Van’da korkutan deprem! Merkez ve ilçelerde hissedildi! Van depremi ve AFAD – Kandilli Rasathanesi son depremler listesi || SON DAKİKA
Giriş Tarihi: 5.9.2022 12:05

Van’da korkutan deprem! Merkez ve ilçelerde hissedildi! Van depremi ve AFAD – Kandilli Rasathanesi son depremler listesi || SON DAKİKA

Gelen son dakika Van deprem haberine göre Van’ın Gürpınar ilçesinde deprem meydana geldi. Kandilli’ye göre deprem, 4.1 şiddetine yaşandı. Yaşanan şiddetli depremde herhangi bir can ya da mal kaybı yaşanmadı. Depremi hisseden vatandaşlar, kısa süreli panik yaşadı ve akıllarına o korkunç büyük Van depremini getirdi. Vatandaşlar böylece son depremler listesini merak etti. İşte Van depremi sonrası AFAD ve Kandilli ile son depremler listesi

Van’da korkutan deprem! Merkez ve ilçelerde hissedildi! Van depremi ve AFAD – Kandilli Rasathanesi son depremler listesi || SON DAKİKA

Van deprem son dakika haberi gündem konusu oldu. Van'ın Gürpınar ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Böylece vatandaşların aklına büyük Van depremi geldi. Vatandaşlar da son depremler listesini merak ediyor. İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden son depremler listesi!

SON DAKİKA VAN DEPREMİ

TOPSAKAL-GURPINAR (VAN)

05.09.2022, 11:49:16 TSİ

Büyüklük: 4.1

Derinlik: 5.0 km

DEPREM Mİ OLDU, NEREDE VE KAÇ ŞİDDETİNDE?

Yurt ve dünyada meydana gelen son dakika deprem olaylarına ilişkin verilere aşağıda yer alan linklere tıklayarak erişebilirsiniz.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

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Van’da korkutan deprem! Merkez ve ilçelerde hissedildi! Van depremi ve AFAD – Kandilli Rasathanesi son depremler listesi || SON DAKİKA
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