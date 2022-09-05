Van’da korkutan deprem! Merkez ve ilçelerde hissedildi! Van depremi ve AFAD – Kandilli Rasathanesi son depremler listesi || SON DAKİKA

Van deprem son dakika haberi gündem konusu oldu. Van'ın Gürpınar ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Böylece vatandaşların aklına büyük Van depremi geldi. Vatandaşlar da son depremler listesini merak ediyor. İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden son depremler listesi!