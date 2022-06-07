Haberler Yaşam Haberleri Van’da korkutan deprem son dakika! Kandilli Rasathanesi ve AFAD ile son depremler listesi 7 Haziran 2022
Giriş Tarihi: 7.6.2022 11:22

Van’da korkutan deprem son dakika! Kandilli Rasathanesi ve AFAD ile son depremler listesi 7 Haziran 2022

Van’da korkutan deprem son dakika! Kandilli Rasathanesi ve AFAD ile son depremler listesi 7 Haziran 2022

Son dakika Van’da deprem gerçekleşti. Milli hafızada acı izler bırakan Van büyük depreminden sonra Van’da yaşanan her deprem bütün milleti ayrı bir strese sokuyor. Son Dakika deprem bilgisine göre yaşanan doğa olayı Van’ın Tuşba ilçesinde yaşandı. Olayın 11.01’de yaşandığı duyuruldu. İşte Kandilli ve AFAD ile son depremler listesi

Yurdun birçok bölgesinde küçüklü büyüklü depremler meydana geliyor. Kandilli Rasathanesi verilerine göre sabah Tokat'ta 3.9 şiddetinde deprem olduktan sonra şimdi de Van'da deprem yaşandı. Korkutan depremde can ve mal kaybının yaşanıp yaşanmadığı bilinmiyor. Peki, Van depremi şiddeti ve büyüklüğü kaç? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi 2022

SON DAKİKA VAN'DA DEPREM MEYDANA GELDİ

Saat 11.01 saatleri arasında Van'ın Tuşba ilçesinde 4.2 şiddetinde deprem meydana geldiği bildirildi. Kandilli Rasathanesi ile depremin merkez üssünü Van Muradiye olarak geçti.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ 2022

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı bugünün depremlerine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

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Van’da korkutan deprem son dakika! Kandilli Rasathanesi ve AFAD ile son depremler listesi 7 Haziran 2022
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