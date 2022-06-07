Van’da korkutan deprem son dakika! Kandilli Rasathanesi ve AFAD ile son depremler listesi 7 Haziran 2022

Yurdun birçok bölgesinde küçüklü büyüklü depremler meydana geliyor. Kandilli Rasathanesi verilerine göre sabah Tokat'ta 3.9 şiddetinde deprem olduktan sonra şimdi de Van'da deprem yaşandı. Korkutan depremde can ve mal kaybının yaşanıp yaşanmadığı bilinmiyor. Peki, Van depremi şiddeti ve büyüklüğü kaç? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi 2022