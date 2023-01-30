Van’da saldırgan köpek dehşeti: 10 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

"KURT KÖPEĞİNE BENZİYORDU"

Mete Durna'ya yardıma koşan Şifa Camisi İmamı Muhammed Emin Küçük, köpeğin küpeli olduğunu belirterek, "Birden bana dediler ki çabuk yetiş bir şeyler oluyor Gittik, baktık ki; köpek çocuğun boğazına sarılmış. Boğazını ısırmaya devam ediyor. Köpeğe bağırdım, çağırdım. Köpek uzaklaştı. Daha sonra ambulansı aradık. Köpek hatta bana da saldırmaya başladı, böyle bir karşı atağa geçti. Yerden bir kar topu aldım, köpeği fırlattım. Köpek uzaklaştı gitti. Ambulanstakiler de dediler ki; tampon yap o ısırılan bölgeye. Müdahale ettiler, getirdiler hastaneye. Yani olay bu şekilde oldu. Köpeğin kulağında küpe olduğunu gördüm. Kurt köpeğine benziyordu. Yani sokak köpeği değildi. Ben öyle tahmin ediyorum. Hani eğitimli bir köpeğe benziyordu." dedi.