Van’da şiddetli deprem! Çevre illerde de hissedildi! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)'ın sürekli olarak güncellediği ve kamuoyuna duyurdu son depremler listesine göre Van ilimizde saat 22:08'de 4.2 şiddetinde bir son dakika depremi meydana geldi. Yerin 12 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem merkez üssüne yakın illerimizde de hissedildi. Sarsıntıların ardından çevre il ve ilçelerde yaşayan vatandaşlar da panik yaşadı. İşte son dakika Van depreminin tüm detayları...

SON DAKİKA VAN DEPREMİ

İşte tüm bilgiler;