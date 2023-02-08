Haberler Yaşam Haberleri Van’da şiddetli deprem! Çevre illerde de hissedildi! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi
Giriş Tarihi: 8.2.2023 01:58 Son Güncelleme: 8.2.2023 01:58

Van’da şiddetli deprem! Çevre illerde de hissedildi! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Kuzey Anadolu ve Doğu Anadolu aktif fay hatlarının yer aldığı ülkemizde son dakika deprem olayları meydana geliyor. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yayınlanan son depremler listesi verilerine göre Van’da 4.2 şiddetinde deprem meydana geldi. Merkez üssüne yakın illerimizde de hissedilen depremin ardından son dakika Van deprem olayına ilişkin bilgiler merak konusu oldu.

Van’da şiddetli deprem! Çevre illerde de hissedildi! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)'ın sürekli olarak güncellediği ve kamuoyuna duyurdu son depremler listesine göre Van ilimizde saat 22:08'de 4.2 şiddetinde bir son dakika depremi meydana geldi. Yerin 12 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem merkez üssüne yakın illerimizde de hissedildi. Sarsıntıların ardından çevre il ve ilçelerde yaşayan vatandaşlar da panik yaşadı. İşte son dakika Van depreminin tüm detayları...

SON DAKİKA VAN DEPREMİ

İşte tüm bilgiler;

AFAD VERİLERİ

DEPREMİN MERKEZ ÜSSÜ KONUMU

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ


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Van’da şiddetli deprem! Çevre illerde de hissedildi! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi
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