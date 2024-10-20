Van’da trafik kazası: 2 ölü, 3 yaralı!

Haber verilmesi üzerine bölgeye ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, hayatını kaybeden kadının cenazesi otopsi için Van Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Perizade Gürgiç, yapılan tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Kazaya ilgili tahkikat başlatıldı.