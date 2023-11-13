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Giriş Tarihi: 13.11.2023 06:12

Van'daki kuzey ışıkları gökyüzünü kırmızıya boyadı

Van'ın Özalp ilçesinde görünen kuzey ışıkları gökyüzünü adeta kırmızıya boyadı. Bu görüntünün nedeni olarak ise Dünya’ya çarpan güçlü jeomanyetik fırtınanın olduğu iddia ediliyor.

Van’daki kuzey ışıkları gökyüzünü kırmızıya boyadı
Geçen hafta Van'ın Özalp ilçesinde görülen kuzey ışıkları bir hafta ara ile tekrar görüldü. Özalp ilçesi semalarında başlayan kırmızımsı görüntü 15 dakikada görüldükten sonra yerini karanlığa bıraktı.

O anki görüntüler amatör fotoğrafçılar tarafından görüntülendi. Geçen hafta aynı gün aynı bölgede görüntülenen kuzey ışıkları halk arasında merak konusu oldu. Bu görüntünün nedeni olarak ise Dünya'ya çarpan güçlü jeomanyetik fırtınanın olduğu iddia ediliyor.

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Van'daki kuzey ışıkları gökyüzünü kırmızıya boyadı
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