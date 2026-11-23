Özalp Kaymakamlığından yapılan açıklamada, Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden alınan değerlendirmeler neticesinde ilçede kar yağışının etkisini sürdürdüğü belirtildi.

Açıklamada, "Kar yağışı, buzlanma ve sis nedeniyle 23 Kasım günü ilçemiz genelindeki resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitim öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir." denildi.

SARAY İLÇESİNDE DE EĞİTİME BİR GÜN ARA VERİLDİ

Saray Kaymakamlığından yapılan açıklamada da tüm eğitim kurumlarında bugün eğitim öğretime ara verildiği duyuruldu.

Çaldıran ve Muradiye ilçelerinde de olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verilmişti.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör