Van’ın kurtuluşunun 107. yılı törenlerle kutlandı

Devlet Tiyatrosunda düzenlenen tören İstiklal Marşı ve Saygı Duruşu ile başladı.Törende, Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı tarafından düzenlenen bando takımı konser verdi, öğrenciler tarafından hazırlanan şiirler okundu gösteriler sahnelendi.

Törene, Van Valisi ve Van Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ozan Balcı, Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu, Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Ünsal Bulut, Van İl Emniyet Müdürü Murat Mutlu, AK Parti Van İl Başkanı Abdulahat, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, vali yardımcıları, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri, STK başkanları, gaziler, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.