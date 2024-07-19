Vanlı dağcılar Ağrı Dağı’na tırmandı

Vadi Doğa Sporları Kulübü'ne üye dağcılar, tırmandıkları 5 bin 137 rakımlı Ağrı Dağı zirvesinde "Van Gölü kirlenmesin temiz kalsın" pankartı açtı. Vadi Doğa Sporları Kulübü'ne üye 7 dağcı, 5 bin 137 metrelik rakımıyla Türkiye'nin en yüksek dağı olan Ağrı Dağı'na tırmandı. Dağcılar zirve yapmamın mutluluğunu yaşarken zirvede, "Van Gölü kirlenmesin temiz kalsın" pankartı açtı. 3 günlük Ağrı Dağı zirvesini sorunsuz tamamladıklarını ifade eden Vadi Doğa Sporları Kulübü Başkanı Ömer Demez, "Ağrı Dağı tırmanışımız 3 gün kapsamında gerçekleştirildi. Ağrı Dağı bu sene kar bakımından gayet iyiydi, çok fazla kar vardı. Geçen senelere oranla kar kütlesi çok daha fazlaydı. Burada bizi üzen tek konu doğaya atılan çöplerdi. Doğanın kirletilmemesi konusunda tekrar söylüyoruz" dedi.