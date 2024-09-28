İDO vapur tuvaletinde ceset bulundu

İstanbul Yenikapı'dan aldığı yolcular ile hareket eden ve Bursa'nın Mudanya ilçesine gelen İDO'ya ait vapur iskeleye yanaştı. Yolcuların inmesinin ardından yetkili personel, vapurda yapılan genel kontroller sırasında tuvalette yerde yatan hareketsiz yatan erkek bir şahıs olduğunu fark etti. İDO personelinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Bunun üzerine Savcılık ve Olay Yeri İnceleme ekipleri çağırıldı. Vapur içerisinde geniş çaplı bir inceleme yapıldı. Üzerinden kimlik çıkmayan ceset Bursa Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırılırken, Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.