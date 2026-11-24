24 Kasım 2026 tarihli bölümde yarışma koltuğuna oturan Hilal'in performansı izleyiciler tarafından merakla takip edildi. Büyük ödül için kutularını açan yarışmacının bankadan gelen tekliflere vereceği yanıt ve yarışmadan ayrılacağı tutar gündem oldu.

VAR MISIN YOK MUSUN'DA GÜNÜN YARIŞMACISI SEÇİLDİ!

Var Mısın Yok Musun'un yeni bölümünde büyük ödül heyecanı yaşandı. Yarışmacılar arasından Hilal, günün şanslı ismi olarak büyük ödül için yarışma koltuğuna oturdu.