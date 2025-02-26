Adana’daki bahis çetesi operasyonunda şoke eden detaylar: Vardiyalı olarak çalışıp...

SUÇU KABUL ETMEDİ

Bu tespitler üzerine operasyon için harekete geçen ekipler, B.T.'yi evine yapılan baskında, 4 şüpheliyi ise ofiste gözaltına aldı. Evde ve ofisteki aramalarda 30 cep telefonu, 30 sim kart, 7 diz üstü bilgisayar, 6 soğuk cüzdan ve 10 flash bellek ele geçirildi. Emniyete götürülen şüphelilerden B.T., sorgusunda, yasa dışı bahis oynatmadığını, çağrı merkezi işletmek için ofisi tuttuğunu öne sürdü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.T., K.B. ve K.O. çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı, M.A. ile E.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.