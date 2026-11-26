Cenaze töreninde şehidin annesi Şerife Çöl, babası İbrahim Çöl, eşi Aynur Çöl, 2 çocuğu, kardeşi Binbaşı Mevlüt Çöl ve diğer kardeşi doktor Mazlume Çöl Uygun ve aile yakınları gözyaşı döktü. Törene, Kültür Ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya Valisi Hulusi Şahin, Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Büşra Özdemir, Antalya milletvekilleri, siyasi parti temsilcileri ve binlerce vatandaş katıldı. Şehit Hava Pilot Albay Mehmet Çöl'ün Korkuteli ilçesi Bayatbademleri Mahallesi'ndeki baba evi ve çevresi Türk bayraklarıyla donatılıp, evin önüne taziye çadırı kuruldu. Ankara'daki adli tıp ve otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından şehitlerin naaşları, bugün Eskişehir 1. Ana Jet Üs Komutanlığı'na getirildi.

Burada düzenlenen askeri törenle son yolculuklarına uğurlanan şehitlerden Hava Pilot Albay Mehmet Çöl'ün naaşı Havalimanından Antalya'nın Kokruteli İlçesi Bayetbademleri Mahallesine getirildi. Öğle namazına müteakip şehidin cenazesi için Bayetbademler Mezarlığı'nda tören düzenlendi. Cenaze töreninde şehidin annesi Şerife Çöl, babası İbrahim Çöl, eşi Aynur Çöl, 2 çocuğu, kardeşi Binbaşı Mevlüt Çöl ve diğer kardeşi doktor Mazlume Çöl Uygun gözyaşlarına boğuldu. Cenaze namazı sırasında baba İbrahim Çöl'ün ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü. Kılınan cenaze namazının ardından Şehit Hava Pilot Albay Mehmet Çöl'ün naaşı, dualar eşliğinde toprağa verildi.