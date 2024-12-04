Vatan topraklarına dönme zamanı geldi

Suriye'de 2011 yılında başlayan iç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan Suriyeliler, yıllardır ülkelerindeki gelişmeleri yakından takip ettiler. Can güvenlikleri olmadığı için ülkelerine dönüş yapamayan Suriyeliler, İdlip ve Halep'in muhalif güçler tarafından kontrol altına alınmasının ardından, ülkelerine dönmek için yola çıktılar. Cilvegözü Sınır kapısında uzun kuyruklar oluşturan Suriyeliler yeni bir başlangıç için ülkelerine geri dönüyorlar.

GÜNDE 200 SURİYELİ ÜLKESİNE DÖNÜYOR

Yaşadıkları köy ve kasabalarında güvenliğin sağlanmasının ardından ülkelerine dönmeye başlayan Suriyeliler, Cilvegözü sınır kapısından çıkış yapıyor. İdlib ve Halep başta olmak üzere bu kentlere bağlı kasaba ve köylerin muhalif güçlerin eline geçmesinin ardından Suriyelilerin ülkelerine dönüş yoğunluğu arttı. Sadece Cilvegözü sınır kapısından günde 200 Suriyeli çıkış yaparak ülkesine dönüyor.

İNSANIN KENDİ VATANI GİBİSİ YOK

Yaklaşık 6 yıldır Türkiye'de yaşadığını ifade eden bir Suriyeli kadın Kawa Alan, "Türkiye'ye 6 yıl önce geldim. Türkiye'ye gelmeden önce yaşadığım şehirler, Halep ve İdlib kontrol altına alınınca, ülkeme dönmeye karar verdi. Türkiye'de çok iyi ağırlandık ama insanın kedi vatanı gibisi yok. Halip ve İdlip'te akrabalarım, arkadaşlarım var. Yakınlarımı özledim, burada yalnız yaşıyordum. Şimdi birkaç saate kadar evimde olacağım. Bunun içinde çok mutluyum" dedi.

YAKINLARA KAVUŞMA HEYECANI

Yıllardır sadece telefonla iletişim kurabildikleri yakınlarına kavuşmanın heyecanını yaşadığını dile getiren Abdulaziz Koman ise, "Eşim ve 3 çocuğum ile birlikte 7 yıl önce Türkiye'ye geldim. Yıllardır vatan hasreti çekiyoruz. Türkiye sağolsun bize yıllardır ev sahipliği yaptı. Canımızı kurtardık. Bugün yaşıyorsak, bu Türkiye'nin sayesinde. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyoruz. Ama artık ülkemize dönüş zamanımız geldi. Bu dönüş bizim için aynı zamanda yeni bir başlangıç anlamı taşıyor." diye konuştu.