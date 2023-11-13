Vatandaşa korkunç tuzak: ‘Cinsel tacizden hakkınızda dava var’

Kastamonu'da yaşayan Avukat Ceren Özdemir'in mesleki kimliğini kullanarak aynı şehirde yaşayan Lokman Ş.'nin telefonuna, hakkında cinsel taciz iddiasıyla dava açıldığı bilgisini veren dolandırıcılar, arabuluculuk hizmeti olarak 100 bin lira para talep etti. Para ödemek isteyen farklı mağdurlar Özdemir'in ofisini arayınca gerçek ortaya çıktı. Özdemir, Lokman Ş. ile irtibata geçerek parayı ödememesini ortada bir dava olmadığını söyleyince dolandırıcılık ortaya çıktı.Kastamonu'da yaşayan Lokman Ş'ye WhatsApp üzerinden ulaşan dolandırıcılar, genç adamın 18 yaşından küçük bir çocukla müstehcen yazışmalar yaptığı iddiasıyla sahte ihtarname göndererek çocuğun ailesinin talep ettiği 100 bin lirayı avukata ödememesi halinde dava açılacağını ve gözaltına alınacağını söylendi. Dolandırıcılar ayrıca 'Avukat Miray Hanzade' adıyla düzenledikleri sahte avukat kimliğiyle güven sağlamaya çalıştı.Lokman Ş, hukuki yardım almak için avukat ararken aynı şekilde ihtarname alan başka vatandaşlar, ödeme yapmak için yine Kastamonu'da yaşayan Avukat Ceren Özdemir'i aramaya başladı. Durumu öğrenen Özdemir, mağdurları ödeme yapmama konusunda uyararak dolandırıcıların oyununu bozdu. Dolandırıcıların oluşturduğu sahte avukat kimliğinde fotoğrafı kullanılan avukat Ceren Özdemir'in avukatı Fatih Sarıoğlu, Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduklarını ve mağdurlara iletilen banka hesap bilgilerine bloke konulmasını talep ettiklerini söyledi.