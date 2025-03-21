Vatanın Çelik Kalkanı 42. yaşında! “Şehitler Treni": Her vagonda bir destan

Türk milletinin çelikten kalkanı, terörle mücadelenin yılmaz neferi Polis Özel Harekat, 42. yılını kutluyor.

Vatanın dört bir yanında, dağlarda, şehirlerde, sınır boylarında destanlar yazan kahramanlar, bu kutsal davada nice şehitler verdi.

ŞEHİTLERİN ANISINA "ŞEHİTLER TRENİ"

Kuruluş yıl dönümü münasebetiyle, Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekat Başkanlığı tarafından tarihe not düşecek bir kısa film hazırlandı: "Şehitler Treni." Bu film, Özel Harekat'ın destansı mücadelesini ve bu yolda can veren aziz kahramanları anlatıyor. İlk şehit Yılmaz Mayuk'u, Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı canlandırdı.

15 TEMMUZ'UN UNUTULMAZ 15. VAGONU

Filmin en çarpıcı sahnesi, 15. vagon. O vagon, ihanet gecesinde Özel Harekat Başkanlığı'na atılan bombaların, gökyüzünden inen alçaklığın, ama karşısında dimdik duran yüreklerin hatırası. O gece, izinde olanlar bile vatan savunması için koştu ve 44 kahraman, ay yıldızlı bayrağa sarılıp bu trenin yolcusu oldu.

KAHRAMANLARIN YOLCULUĞU

Tamer Karadağlı, filmde dile getirdiği sözlerle şehitlerin ölümsüzlüğüne vurgu yaptı: "Bu tren 42 yıldır bu topraklardan geçer. Tüm Anadolu'dan, bazen sınır ötesinden girer. Ne bir saati vardır, ne de durağı. Sadece kahramanlarını almak için girer. Burada oturanların hepsinin ayrı bir hikayesi vardır. Kimi hain bir pusuda bindi bu trene, kimi de kardeş sandıklarının ihanetine şahit oldu bir gece. Öyle geldi aramıza. Arkadaşların seni uğurlamaya gelmiş. Aslında kıskanarak bakıyorlar sana. Hadi vedalaş. Bekletmeyelim en güzel sevgilimizi."