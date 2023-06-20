VAV Radyo & TV’den size özel ‘Mobil Dünya’

Turkuvaz Medya Grubu bünyesinde hizmet veren, İslam düşünce ve hayatına dair içerikleri ile 24 saat Kuran-ı Kerim dinleme fırsatı sunan VAV TV ile VAV Radyo'nun mobil uygulaması ilk kez kullanıma sunuldu. Kuran-ı Kerim'den edebiyata, dizilerden sohbetlere kadar birçok özel içeriğin yer aldığı 'VAV Radyo&TV' uygulaması, 'Google Play' ve 'App Store' üzerinden yüklenebilecek. Dijital içerik platformu sayesinde ziyaretçiler, hayatın içinden içeriklere, ünlü hafızlardan Kuran-ı Kerim kıraatlarına artık daha hızlı erişebilecek. Şık bir tasarımla kullanıcıları karşılayan uygulama aynı zamanda Smart TV'lerde yayında olacak.